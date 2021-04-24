التركية مريم أوزرلي أبرز الحاضرين في افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي

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"الخليج 365": شهدت العاصمة الروسية، افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 29 أبريل الجاري.

وكان من أبرز الحاضرين لحفل افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي لعام 2021 الممثلة التركية، مريم أوزرلي، بطلة المسلسل الشهير "حريم السلطان"، والتي جسدت في أحداثه دور "السلطانة هويام". وشاركت أوزرلي التي تتمتع بجماهيرية كبيرة في الوطن العربي صورا وفيديو لها وهي على السجادة الحمراء.



وكان فيلم افتتاح المهرجان هو "ديفياتايف" للمخرج الروسي، تيمور بكمامبيتوف، الذي يتناول الحرب الوطنية العظمى. ويروي الفيلم قصة الطيار السوفيتي الذي أسقط الألمان طائرته وأرسلوه إلى معتقل للأسرى العسكريين واستطاع الفرار منه بطائرة حربية ألمانية.

وأكد منظمو الدورة الحالية للمهرجان على ضرورة التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" المستجد، والتي تتخذها السلطات في موسكو، بما في ذلك التباعد الاجتماعي في كل العروض. ولفتوا إلى أن قاعات السينما ستستقبل 50% فقط من طاقتها الاستعابية من المشاهدين.

ويتضمن برنامج المهرجان، الذي يترأس لجنة تحكيمه المخرج الفلبيني بريانتا ماندوسا، 13 فيلما سينمائيا تمثل اليابان واليونان وإسبانيا وروسيا. وتضم لجنة التحكيم المخرج السينمائي البرازيلي كريم أينوز، والممثل الصربي ميلوش بيكوفيتش الحائز على جائزة مهرجان "كان" السينمائي، والمؤلف الموسيقي الروسي يوري بوتيينكو المعروف بتأليف موسيقى أفلام "أنا كارينينا" و"الدورية الليلية" و"الدكتورة ليزا"، والمخرجة السينمائية الروسية ناغينا سيفولايفا.