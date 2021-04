مارفل تستعد لتقديم جزء رابع من "كابتن أميركا"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365": تستعد شركة الإنتاج الأمريكية "مارفل" لتقديم جزء رابع من سلسلة "كابتن أميركا". وأفادت مجلة "ذا هوليوود ريبورتر" الجمعة بأن مالكولم سبيلمان ودالان موسون سيقومان بكتابة سيناريو العمل.

وكان الممثل كريس إيفانز الذي يجسد شخصية كابتن أميركا قد أعلن أنه لن يعود لأداء هذا الدور بعد تقديمه في فيلم "Avengers: Endgame" عام 2019، ما يعني أن الفيلم الرابع الذي تنتوي "مارفل" تقديمه لن يحظى بمشاركته. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن بطل الفيلم الجديد أو مخرجه.

ويأتي الجزء الرابع بعد سلسلة "Captain America: The First Avenger" عام 2011 و"Captain America: The Winter Soldier" في 2014 و"Captain America: Civil War" عام 2016.