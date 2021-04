شكرا لقرائتكم خبر عن فين ديزل يشارك فى فيلم أكشن كوميدى جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم العالمي فين ديزل مع المخرج إف جاري جراي، في فيلم جديد، وذلك بعدما تعاونهما في فيلم The Fast and the Furious 8، ومن المقرر أن يكون تصنيف الفيلم الجديد أكشن كوميدى موسيقى، وهو ما سيجعله فيلم مختلف علي الأفلام التى اعتاد فين ديزل، على تقديمها لجمهوره.



ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم الجديد في وقت لاحق من هذا العام، مع إبقاء الخط الرئيسي للعمل سرًا، والسيناريو كتبه جون سوتنام ومالكولم سبيلمان، مع النص الأصلي الذي كتبه سكوت تايلور، وويسلي جيرمين جونسون، وجاء هذا التعاون الجديد بعد أيام من إعلان تعاقد فين ديزل مع Universal Pictures و Mattel Films، حيث وقع ديزل، البالغ من العمر 53 عامًا، على بطولة وإنتاج فيلم Rock 'Em Sock' Em Robots المستوحاة من لعبة تحمل نفس الاسم وذلك من خلال شركته One Race Films، وفقًا لبيان صحفي، أصدر من قبل الشركتين.

وحسب البيان لم يتم التعاقد حتي الآن مع مخرج الفيلم على الرغم من أن رايان إنجل كتب السيناريو، الذي تدور أحداثه حول أب وابنه يشكلان رابطة لعمل آلة حرب متقدمة".

وأطلقت لعبة Rock 'Em Sock' Em Robots لأول مرة عام 1966، وكانت عنصرًا أساسيًا في ثقافة البوب ​​منذ ذلك الحين، وكانت اللعبة مستوحاة من لعبة أركيد للملاكمة والتي حرضت فيها Red Rocker ضد Blue Bomber في معركة لطرد منافسه.

فيما تسببت جائحة فيروس كورونا فى تأخير إصدار F9 آخر فيلم من Fast & Furious لأكثرمن عام، لكن المقطع الدعائي الأخير يشير إلى أنه سيكون أكثر من ما يستحق الانتظار.

