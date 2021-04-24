شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى مالوش كبير" الحلقة 11.. الخديوى يعشق غزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر، من مسلسل " اللى مالوش كبير"، أن الخديوى " أحمد العوضى"، تسيطر عليه حالة من الحزن بعدما قام بتوديع غزل "ياسمين عبدالعزيز"، ويعترف لصديقه مينا "محمود حافظ" بأنه يعشق غزل وغير قادر على فراقها، لكن مينا يقنعه بتركها والعودة إلى العزبة حتى لا يتسبب لها في مشاكل، كما تعترف غزل لعابد " خالد الصاوى" بحبها للخديوى".

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة و عايدة رياض و فتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" و هدى الأتربى وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.