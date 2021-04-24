ضد الكسر الحلقة 11.. نيللى كريم تكتشف خيانة محمد فراج لها

القاهرة - سامية سيد - تطورات جديدة تشهدها الحلقة الـ11 من مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم وتحاول سلمى - نيللى كريم حل أزماتها وتبدأ بزيارة شقيقتها ملك - تارا عماد، لتطمئن عليها وعلى المولود، وتقنعها بالإفصاح لـ كريم - محمد فراج زوجها عن علاقتها السابقة بـ"صلاح" لكن ملك - تارا عماد ترفض.

وتتوالى الأحداث بزيارة نادين - لقاء الخميسي لـ كريم - محمد فراج لتخبره أنه ليست مقتنعة بقصة سلمى - صلاح - مصطفى درويش، عن علاقة ملك - تارا عماد بـ"صلاح" لكن عليه أن يبحث عن الشخص الذي يحاول تدمير حياته، ويخبر مصطفى - حمزة العيلى زملائه في العمل أنه يخون زوجته ملك - تارا عماد.

وفى مشهد بين سلمى - نيللى كريم ونادين - لقاء الخميسي داخل سوبر ماركت وتخبرها الأخيرة أن زوجها كريم - محمد فراج رفض الصلح، كما تبين فى الحلقة بتغيرات في شخصية مصطفى - حمزة العيلى، زوج ملك، حيث يبدو أنه يمر بحالة عدم اتزان نفسي، وليلى شقيقة سلمى الصغرى تعاني بعد فراق مالك الذي عاشت معه قصة حب قصيرة، خاصة أنه قابلها للمرة الأخيرة ليودعها.



مشهد من المسلسل



نيللى كريم فى ضد الكسر



نيللى كريم



محمد فراج ولقاء الخميسي فى ضد الكسر

ويسهر كل من كريم وإياد خلال أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة 11 دون زوجاتهن، ويرفض كريم - محمد فراج الرد على كافة مكالمات ورسائل سلمى - نيللى كريم، وزار الضابط هاني - هشام اسماعيل منزل سلمى - نيللى كريم ليخبرها عن تطورات القضية، سواء السرقة أو الحادث الذي تعرضت له، وأكد لها أن زوجها كريم - محمد فراج يوم الحادث كان فى منزل مايا شقيقة صديق كريم، وتملكت سلمى صدمة بعد معرفتها بهذا الأمر.