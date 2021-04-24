شكرا لقرائتكم خبر عن ووبي جولدبرج تكشف كواليس حصولها على جائزة الأوسكار عام 1991.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الممثلة العالمية ووبي جولدبرج، حول فوزها التاريخي بجائزة الأوسكار عن دورها الأيقوني أودا ماي براون، في فيلم Ghost، الذي جعلها تحصد جائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 1991، وجولدبيرج، البالغة من العمر 65 عامًا، لم تصبح فقط أول امرأة سوداء تحصل على جائزة الأوسكار، ولكن أيضًا فى ذلك الوقت، كانت في طريقها لتصبح أول امرأة سوداء تفوز بـ EGOT وهو مصطلح يُمنح للفنانين الذين حصلوا على جوائز Emmy وGrammy وOscar وTony Award.



الممثلة العالمية ووبي جولدبرج

وجولدبرج ظهرت على غلاف مجلة Variety Magazine's Hollywood Royalty لعدد خاص عن جوائز الأوسكار 2021، والتى كشفت كيف بقيت والدتها في المنزل لتدعي لها في ليلة الأوسكار، وكيف خرجت مع زملائها المرشحين لتناول العشاء بعد الحفل، إضافة إلى حديثها عن الفستان الملائم لهذه المناسبة العظيمة.



فيلم Ghost



ووبي جولدبرج اثناء حصولها علي الاوسكار

وقالت جولدبرج، في حديث عن ذكرياتها فى حفل تكريمها، "لم أستطع أن أبدو ساحرة مثل الآخرين الذين يبدون براقين لم أكن نحيفة ولم أكن سيدة بيضاء، لذلك كان علي أن أجد أسلوبي الخاص، فاخترت ثوبًا أسود مطرز من مصمم الأزياء المخضرم نولان ميلر، الذي عمل مع إليزابيث تايلور، ووقتها أعجبت جولدبرج، بالنتيجة النهائية لشكل الفستان.

وقالت ووبي جولدبرج لـ Variety، "لقد بدوت جيدة حقًا.. كان شعري رائعًا.. وكان الفستان لطيفا"، وأثناء مشاهدة كلمتها بعد الفوز مرة أخرى خلال المقابلة، أشارت جولدبرج، إلى أنه من الرائع رؤية شقيقها كلايد جونسون الذي توفى عام 2015، وابنتها أليكس مارتن، البالغة من العمر 47 عامًا.



ووبي جولدبرج في حفل الاوسكار

وأضافت جولدبرج، "كنت سعيدة لوجودي هناك، وبعد إلقاء الخطاب وخروجى من المسرح"، وكشفت أيضًا أنها خرجت برفقة زملائها المرشحين لتناول العشاء، وعن تلك النزهة قالت، "كان بإمكان أي منا أن يحصل علي الاوسكار، ولا أعتقد أن أي شخص كان سيغضب من الآخرين''.

كما تطرقت جولدبرج للحديث عن أعلى مستوياتها وأدناها أيضًا في مسيرتها السينمائية لا سيما عندما أصبحت النجمة الأعلى أجراً في هوليوود في فيلم Sister Act 2: Back in the Habit لعام 1993، الذي تلقت منه 12 مليون دولار، حيث قالت "أنا سعيدة حقًا لأنني كنت من أول من كسر هذا السقف".