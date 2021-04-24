شكرا لقرائتكم خبر عن النقابات الفنية يحذر صناع الفن من تراشق الألفاظ على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، بيانا صحفيا، يحذر فيه صناع الفن من تراشق الألفاظ على السوشيال ميديا، وجاء نص البيان: "لوحظ في الأيام الأخيرة وجود كم من التراشقات التي يصل بعضها لتبادل الشتائم على صفحات التواصل الاجتماعى بين أعضاء النقابات التابعة لاتحاد النقابات الفنية وهو الأمر الذى استدعى قرارات وإجراءات مباشرة للتصدى لهذا السلوك غير المقبول قبل أن يتحول لظاهرة غير محمودة تشوه تاريخنا الناصع في الإبداع والفنون".



بيان

وتابع البيان: "لذا يهيب اتحاد النقابات الفنية بأعضاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية احترام الدور الثقافي الذى يقومون به كصناع للفن والثقافة وكرموز اجتماعية يحتذى بها واحترام التاريخ الطويل والمشرف للفنون في مصر فالموهبة مسئولية والفن رسالة والإبداع".