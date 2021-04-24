شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر مسلسلات قدمها محمود مرسى فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم ذكرى وفاة عتريس السينما المصرية الفنان محمود مرسى، الذى قدم عددا من الأعمال المهمة في مشواره الفني وما زالت جميعها في ذهن الجمهور، وأمتعنا بأعماله الدرامية حيث كان حريصًا على التواجد بمسلسلات تحكى قصة تتناول رسائل مهمة، ونرصد أهم مسلسلات قدمها مرسى في الدراما:

رحلة السيد أبو العلا البشرى

الذى يروى عن رجل نزح على القاهرة بعد تبنيه لابنة أحد أصدقائه الذى توفى، التى لعبت دورها الفنانة صابرين، ويحاول تغيير المفاهيم الخاطئة لمن حوله ويحاول زرع القيم والمبادئ فيهم، المسلسل عرض عام 1986، وهذا العمل ترك بصمة فى تاريخ الدراما المصرية، وهو أحد إبداعات الراحل أسامة أنور عكاشة ومن إخراج محمد فاضل.



الفنان محمود مرسى

بين القصرين

وهى أول رواية من روايات ثلاثية "نجيب محفوظ" والتى اشتهرت بشخصية "سى السيد"، التى لعب دورها الراحل محمود مرسى، ويتناول الفترة قبل 1919، والذى يلقى الضوء على أسرة السيد أحمد عبد الجواد وشدته بين أفراد أسرته ومع أبنائه ومن ناحية أخرى حياته الليلية مع الراقصات، وتم إنتاجه عام 1987.

قصر الشوق

وهى ثانى رواية من روايات ثلاثية "نجيب محفوظ"، وهى استكمال لـ بين القصرين، التى ترصد حياة العائلة بعد وفاة نجلهم الأوسط "فهمى"، لكن مازال "سى السيد" يلهث خلف نزواته ويرغب فى الارتباط بابنة الراقصة التى لعبت دورها معالى زايد.

العائلة

وهذا المسلسل كتبه وحيد حامد، وقدم عام 1994، والذى ألقى فيه الضوء على بدايات ظهور الجماعات الإسلامية والانجراف خلف التيارات المتطرفة، ويلعب محمود مرسى دور أب فقد ابنه فى الحرب، ويحاول تحذير من حوله من التطرف الدينى.



محمود مرسى

بنات أفكار

وقدم هذا المسلسل عام 2001، ولعب فيه محمود مرسى دور كاتب روائى يعيش مع زوجته وابنتيه، ولكن يقع فى غرام امرأة أخرى وهى إلهام شاهين، وهذا يؤثر بالسلب على ابنتيه.