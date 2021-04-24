شكرا لقرائتكم خبر عن زوجات إدوارد في "نسل الأغراب" يكشفن سر شخصيته الضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تطور وتصاعد الأحداث في مسلسل نسل الأغراب، تتكشف طبيعة الشخصيات المشاركة بالعمل، ومن أكثر الأدوار التي ظهرت ملامحها هي شخصية العمدة حسيب "إدوارد" الذى كان ظهوره من بداية الأحداث مميزًا خاصة بعدما تبين من الحلقة الأولى ولحظة خروج عساف "السقا" من السجن وهو ينوى الانتقام منه لأنه سبب طلاقه من زوجته "جليلة" وتزويجها لغريمه غفران الغريب "كرارة"، فكان يترقب العمدة مقابلته لعساف حتى حدث في الحلقة العاشرة وهدده أمام أهله بأنه لم ينساه وسيأتى وقت الحساب عما قريب.

وفى حلقة أمس ظهرت مشكلة جديدة تواجه العمدة حسيب بعدما انكشف أمام زوجته الثالثة ووالدها بأن لديه مشاكل في الإنجاب، حيث تفضحه زوجتاه الأولى والثانية بأنه لا ينجب، ويعرض حسيب على زوجته وحماه بأنه مستعد لتطليقها إذا أرادت، ولكنها ترفض وتؤكد رغبتها في البقاء معه.



إدوارد



ادوارد

ويُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.



إداوارد



ادوارد