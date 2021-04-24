شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يحتفل بعيد ميلاد ابنته وحفيدته فى يوم واحد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم شريف منير، في يوم واحد بعيد ميلاد ابنته كاميليا، وحفيدته لارا - لابنته أسما - وبهذه المناسبة نشرت أسما شريف منير، مجموعة صور من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها لارا، وشقيقتها الصغرى كاميليا، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".



اسما شريف منير تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

وعلقت أسما شريف منير على الصور التي نشرتها عبر موقع انستجرام، احتفالًا بعيد ميلاد ابنتها وشقيقتها الصغرى: "عيد ميلاد لولى روحي، وكاميليا أختي، ربنا يخليكم ليا يا رب، بحبكم أوي، أبويا ده خطير"، وظهر النجم شريف منير، وأفراد العائلة وهم يلعبون مع الطفلتين، حيث تتم لارا التى يطلقون عليها اسم دلع "لولى"، عامها الثامن، فيما تبلغ الأخت الصغرى لـ أسما، عامها الثالث عشر.



اسما شرريف منيير

كما نشرت أسما شريف منير، صورة أخرى تجمعها مع ابنتها فقط، والتى ظهرت فيها وهى تحتضنها، وعلقت عليها: "حبيبتي بنتي ونور عينى، أحسن حاجة حصلتلى في حياتي، النهاردة عيد ميلادها تمت 8 سنين، ربنا يفرحني بيكي ويخليكي ليا وأشوفك أحسن الناس.. بحبك أوي أوي أوي بجد".



شريف منير يلعب مع ابنته وحفيدته فى عيد ميلادهما



اسرة شريف منير

وكانت أسما شريف منير، وجهت - فى وقت سابق من الشهر الجارى - رسالة إلى ابنتها بعد أيام قليلة من انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازى، حيث نشرت أسما صورة ابنتها عبر حسابها بموقع "انستجرام" وعلقت: "حبيبتى وبنتى ومشوارى ورحلتى وعوض ربنا.. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون" اللى جاى كله خير ان شاء الله.. إن مع العسر يسرا".



اسما شريف منير وابنتها لارا



كاميليا شريف منير

وأعلنت أسما شريف منير، انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازى، مطلع شهر أبريل الجارى، عبر حسابها على فيس بوك، حيث كتبت:"ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة ربنا يكرمنا إحنا الاثنين بس كده مفيش أى تفاصيل تانية إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم فى تفاصيل بيتنا".

واحتفلت أسما شريف منير بعيد ميلادها قبل أيام من إعلان الانفصال مع عدد من أفراد عائلتها بغياب زوجها، ونشرت مقطع فيديو عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وعلّقت عليه: "كان ناقص أبويا وأخواتى ولورا بس.. الحمد لله على نعمه العائلة والعوض"، الأمر الذى دفع الجمهور للتكهن بانفصالها عن زوجها وهو ما أكدته بعد ذلك بيومين.



كاميليا ولولى

وتزوجت أسماء شريف منير، ومحمود حجازى، فى شهر سبتمبر من عام 2018، دون إقامة حفل زفاف، حيث فاجئا الجمهور بنشر صور زفافهما عبر حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.