شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المطرب الأردني متعب الصقار بعد معاناة مع المرض وبتر إحدى قدميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى المطرب الأردنى متعب الصقار، اليوم السبت، بعد معاناة طويلة مع المرض، ونعاه عدد من الفنانين بينهم المطربة ديانا كرزون، بتغريدة كتبت فيها "خبر حزين.. الصوت النادر والحنون صوت الأردن الفنان الكبير متعب الصقار في ذمة الله، الله يرحمك يا أبو شهد، إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش عارفه شو أحكي مصدومة كثير بدعيلك بالرحمة رحمة الله عليك يا أطيب قلب".

وعانى الفنان الأردني مع المرض منذ فترة طويلة، ونشر مقطع فيديو في فبراير الماضي من على سرير في المستشفى، بعدما تم بتر إحدى قدميه بسبب مضاعفات الإصابة بمرض السكرى، وأصيب الفنان الراحل أيضًا بالفشل الكلوي منذ أكثر من عام تقريًبا، وكان يخضع لعمليات غسيل الكلى، كما التقى به في المستشفى عدد من المواقع والتلفزيونات خلال الشهرين الماضيين للاطمئنان على صحته، هذا غير تصريحاته الصحفية السابقة التي أكد فيها، أنه عانى كثيرًا بسبب أزمة فيروس كورونا على الصعيد المالي، فقد توقف مصدر دخله، وهو الحفلات.

وعرف الصقار بالأغاني الوطنية التي تعتبر عن الاعتزاز بوطنه الأردن، ولم ينس الغناء أيضا للعالم العربي، لكن الأغنية الأشهر له كانت "كندرة الملايين" التي أداها الصقار احتفاء بالصحفي العراقي منتظر الزيدي، بعد أن رمي الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بالحذاء في عام 2008، كما أدى الفنان الأردني الراحل عددا من تترات المسلسلات، مثل "نوف" الذي عرض عام 2018، و"الفطين" عام 2008، والفنان الأردني رحل وهو في الأربعينيات من عمره، وله 6 أبناء.