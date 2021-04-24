أحمد كرارة ودنيا عبد العزيز يعلقان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الفنان أحمد كرارة والفنانة دنيا عبدالعزيز، الطيار أشرف أبو اليسر، الذي رحل عن عالمنا، اليوم السبت.

ونشر كرارة، صورة الطيار، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لا حول ولا قوة إلا بالله، وفاة الطيار أشرف أبو اليسر".

فيما علقت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عبر إنستجرام: "لا حول ولا قوة إلا بالله".

وتوفي الطيار أشرف أبو اليسر، ظهر اليوم السبت، في أحد المستشفيات الخاصة، التي كان يعالج فيها مؤخرًا، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وشغل أبو اليسر، الجمهور عقب أزمته مع الفنان محمد رمضان، وحصل بسببها على تعويض 6 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وقضت المحكمة الاقتصادية، مؤخرا بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار أشرف أبو اليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وقال المحامي مجدي حلمي، دفاع الطيار أشرف أبو اليسر لـ"الخليج 365"، إن الحُكم يعد نهائيا ولا يجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الاقتصادية، لكن يحق له الطعن أمام محكمة النقض.

وأكد حلمي، إنه طالب في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله، وحملت الدعوى رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي.

وأوضح حلمي في دعواه إن "رمضان" استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.