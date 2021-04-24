علي ربيع يوجه رسالة لمحمد عادل إمام ورضا البحراوي بخصوص "النمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - تب - هاني صابر :

حرص الفنان علي ربيع، على توجيه رسالة تهنئة للفنان محمد عادل إمام والمطرب رضا البحراوي صاحب أغنية مسلسل "النمر".

وكتب ربيع، عبر حسابه على إنستجرام: "ببارك لصديقي حبيب قلبي محمد إمام على المسلسل الجميل ده (النمر)، دايماً متألق، وببارك لرضا البحراوي على الأغنية الحلوة دي".

يخوض محمد عادل إمام بطولة مسلسل "النمر"، بينما يخوض علي ربيع بطولة مسلسل "أحسن أب" في موسم دراما رمضان ٢٠٢١.

"النمر" بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، ومحمد رياض، وحجاج عبدالعظيم، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمد مهران، ومحمود حافظ، وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.