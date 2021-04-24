الموت يغيب المغنية الإيطالية "ميلفا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت المغنية الإيطالية ميلفا، أو "لا روسا"، وهو الاسم الذي كان تشتهر به ماريا ألفا بيولكاتي في إيطاليا في ميلانو عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانشيسكيني، السبت، إن "ميلفا كانت واحدة من أقوى المترجمين للأغاني الإيطالية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" .

ولدت عام 1939، كابنة لخياطة وصياد في بلدة "جورو" الإيطالية الصغيرة على ساحل البحر الأدرياتيكي.

وانتقلت إلى منطقة "بولونيا" ودخلت مسابقة غنائية وحصلت على تدريب في الغناء والتمثيل.

وسجلت عشرات من الألبومات وغنت أيضا على المسرح، وكانت تنتقل بسلاسة من موسيقى البوب إلى الموسيقى الكلاسيكية.

وفي عام 2010، أعلنت اعتزال الفن. وفي مقابلة تلفزيونية في نفس العام، تحدثت عن مشكلات صحية منعتها من الغناء.