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بحضور والدها.. أسما شريف منير تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وشقيقتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شاركت أسما شريف منير، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالها ووالدها الفنان شريف منير بعيد ميلاد ابنتها وشقيقتها.

ونشرت أسما، صورا من الإحتفالية عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد لولي روحي، وكاميليا أختي.. ربنا يخليكم ليا يا رب.. بحبكم أوي.. أبويا ده خطير".

وظهر من صور الإحتفال، أن ابنتها لديها ٨ سنوات، بينما شقيقتها كاميليا لديها ١٣ عاما.

جدير بالذكر أن أسما شريف منير، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، وكتبت عبر "ستوري إنستجرام": "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب، بكل احترام، ونقطة، ربنا يكرمنا إحنا الاتنين، بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم، إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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