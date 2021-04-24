هكذا احتفلت روجينا بعيد ميلاد ابنتها مريم: "دايما راضية عنك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شاركت الفنانة روجينا، متابعيها وجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالها بعيد ميلاد ابنتها "مريم".

ونشرت روجينا، صورا لها من الإحتفال، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت "كل سنة وانتي نص قلبي، وانتي حبيبتي وصاحبتي وبنتي، والقلب الحنين عليا.. كل سنة وأنا بشوفك بتكبري قدام عيني وبتكبر أحلامي ليكي.. بحبك أوي، ونفسي أشوفك أسعد واحدة في الدنيا.. ربنا يديكي النجاح والسعادة.. دايما راضية عنك يا مريم."

وتشارك روجينا في دراما رمضان ٢٠٢١ ببطولة مسلسل" بنت السلطان ".

المسلسل بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي.