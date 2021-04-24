ديانا كرزون تنعى الفنان متعب الصقار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة ديانا كرزون، الفنان الأردني متعب الصقار، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد معاناة طويلة من المرض.

ونشرت ديانا، صورة له عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خبر حزين.. الصوت النادر والحنون، صوت الأردن الفنان الكبير متعب الصقار في ذمة الله.. الله يرحمك يا أبو شهد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضافت: "مش عارفة شو أحكي.. مصدومة كتير.. بدعيلك بالرحمة.. رحمة الله عليك يا أطيب قلب".

وذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن الصفحة الموثقة للفنان الراحل على "فيسبوك" كتبت: "الفنان متعب الصقار في ذمة الله في 12 رمضان.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".