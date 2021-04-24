وفاة الفنان الأردني متعب الصقار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

رحل الفنان الأردني متعب الصقار، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن الصفحة الموثقة للفنان الراحل على "فيسبوك" كتبت: "الفنان متعب الصقار في ذمة الله في 12 رمضان.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعرف الصقار بالأغاني الوطنية التي تعبر عن الاعتزاز بوطنه الأردن، ولم ينس الغناء أيضا للعالم العربي.

الأغنية الأشهر له "كندرة الملايين" التي أداها الصقار احتفاء بالصحفي العراقي منتظر الزيدي، بعد أن رشق الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن بالحذاء في عام 2008.

كما أدى الفنان الأردني الراحل عددا من تترات المسلسلات، مثل "نوف" الذي عرض عام 2018، و"الفطين" عام 2008.