لطيفة توجه رسالة لرابح صقر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة لطيفة، على توجيه رسالة للفنان رابح صقر، عقب لقاء جمعها به في إحدى السهرات الرمضانية، بصحبة عدد من الفنانين.

ونشرت لطيفة، صورا من الحدث عبر حسابها على تويتر، وعلقت "‏الفنان الكبير والأخ العزيز المبدع الرائع ‎رابح صقر.. شكرا على هذه الجمعة الحلوة .. بقالنا كتير ماتجمعناش كدة.. إن شالله دايما عامر وشكرا على الدعوة".

ورد صقر، على رسالتها، قائلاً "شكرا من الأعماق.. حضورك أسعدني".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة لطيفة، أغنية "الليل ليل" التي طرحتها عبر قناتها على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي ياسين الحمزاوي ومن ألحان أمين القلسي.