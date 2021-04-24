الارشيف / فن ومشاهير

لطيفة توجه رسالة لرابح صقر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة لطيفة، على توجيه رسالة للفنان رابح صقر، عقب لقاء جمعها به في إحدى السهرات الرمضانية، بصحبة عدد من الفنانين.

ونشرت لطيفة، صورا من الحدث عبر حسابها على تويتر، وعلقت "‏الفنان الكبير والأخ العزيز المبدع الرائع ‎رابح صقر.. شكرا على هذه الجمعة الحلوة .. بقالنا كتير ماتجمعناش كدة.. إن شالله دايما عامر وشكرا على الدعوة".

ورد صقر، على رسالتها، قائلاً "شكرا من الأعماق.. حضورك أسعدني".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة لطيفة، أغنية "الليل ليل" التي طرحتها عبر قناتها على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي ياسين الحمزاوي ومن ألحان أمين القلسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا