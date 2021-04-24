بيريز: دوري السوبر كان سينقذ أندية كبرى من الإفلاس

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

قال رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، في حديث إلى صحيفة “أس” الإسبانية أن التغييرات التي سيجريها الاتحاد الأوروبي لكرة على مسابقة دوري أبطال لن تحل المشاكل التي تعاني منها الأندية الكبرى على الصعيد الاقتصادي.

وأوضح بيريز في المقابلة أن “السوبر ليغ” هو أفضل مشروع ممكن لمساعدة كرة القدم في الخروج من أزماتها، موضحا: “دوري السوبر لم يكن ليتعارض مع المسابقات المحلية، والهدف منه هو تدفق مزيد من الأموال على كرة القدم بأكملها، ولا أعتقد أن الشكل الجديد من دوري أبطال أوروبا الذي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذه سيحل المشكلة كذلك لأن ما جرى تقديمه ليس أفضل مما هو موجود بالفعل”.

وأردف: ” كذلك لا يمكننا الانتظار حتى عام 2024 لتطبيق النظام الجديد لدوري الأبطال، ولكن على أي حال، يبدو أننا اقترفنا شيئا ما بصورة سيئة، لست أدري ما هو، ولكن يجب القيام بشيء ما لأن الشباب من سن 14 إلى 24 سنة يتخلون عن مشاهدة كرة القدم لأنها تسبب لهم الضجر مقارنة بوسائل الترفيه الأخرى التي يفضلونها».

وزاد : “هناك 4 مليارات مشجع لكرة القدم موزعون بكل أنحاء العالم، ونصف هؤلاء هم مشجعون لأندية السوبر ليغ، كرة القدم هي الرياضة العالمية الأهم”.

وبالنسبة إلى الخسائر المالية الأندية الكبرى بسبب جائحة كورونا، أجاب بيريز: ” ثلاثة شهور من الوباء التي أثرت على الموسم الماضي تسببت في خسائر قدرها 650 مليون يورو على أندية دوري السوبر الأوروبي الاثني عشر، وهذا العام، مع وجود الوباء طوال الموسم بأكمله، فإن الخسائر ستتراوح من 2 إلى 2 ونصف مليار يورو، إما أن نفعل شيئًا في القريب العجل أو ستفلس أندية كثيرة”.

تجدر الإشارة إلى أن 12 فريقا كبير من الأندية الإنكليزية والإسبانية والإيطالية كانت قد قد أطلقت، الأحد الماضي، مشروع الدوري الأوروبي الممتاز “السوبر ليغ”، ولكن المشروع انهار بعد أقل من 24 ساعة عقب انسحاب ستة أندية من “البريميرليغ” قبل أن تلحقها الأندية الإيطالية ومعها أتلتيكو مدريد.