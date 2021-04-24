شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوهات وصور جديدة من عيد ميلاد ابنة أشرف زكى.. وروجينا: كل سنة وانتى نص قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة روجينا، على تهنئة ابنتها مريم أشرف زكى، بعيد ميلادها الذى وافق أمس الجمعة، وإكمالها 17 عاما، متمنية لها السعادة الدائمة.



الفنان اشرف زكى وابنته مريم

ونشرت الفنانة روجينا، مقاطع فيديو وصور من حفل عيد ميلاد ابنتها، حيث ظهرت مريم وهى تحتفل برفقة شقيقتها ووسط مجموعة من أصدقائها أمام "تورتة" عيد ميلادها، وكان يبدو عليها السعادة بتجمع أصدقائها المقربين بجانبها.

وفى تعليقها على صور وفيديوهات حفل عيد ميلاد ابنتها، قالت روجينا: "كل سنة وانتى نص قلبى وانتى حبيبتى وصحبتى وبنتى والقلب الحنين عليا.. كل سنة وأنا بشوفك بتكبرى قدام عينى وبتكبر أحلامى ليكى.. بحبك أوى ونفسى أشوفك أسعد واحدة فى الدنيا.. ربنا يديكى النجاح والسعادة دايمًا.. راضية عنك يا مريم".



الفنانة روجينا وابنتها



روجينا وابنتها مريم



مريم اشرف زكى

ويأتى هذا بعدما هنأ الفنان أشرف زكى، ابنته مريم، أمس، بعيد ميلادها، حيث نشر صورته برفقتها، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد حبى أنا، مريم حبيبة بابا، كل لحظة وانتى أجمل وأطيب مريم فى الدنيا، وربنا يطول في عمرى لغاية ما أفرح بيكى".

بينما احتفلت مريم بعيد ميلادها، ونشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورًا لها وهي ترفع بيدها بالونات الهيليوم التى تحمل رقم 17، فى إشارة إلى عدد سنوات عمرها، صحبتها بتعليق: "الملكة الراقصة والشابة الحلوة، 17 فقط"، وحينها هنأتها والدتها الفنانة روجينا من خلال التعليقات، قائلة: "كل سنة وانتى طيبة يا عسلية".