فن ومشاهير

الفنانة الكويتية شمس تكشف عن رأيها الشخصي في الفنان المصري محمد رمضان

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الكويتية شمس تكشف عن رأيها الشخصي في الفنان المصري محمد رمضان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 24 أبريل 2021

كشفت الفنانة الكويتية شمس، أمس الجمعة، عن رأيها الشخصي في الفنان المصري محمد رمضان.

 

وقالت المطربة الكويتية خلال لقائها مع برنامج "العرافة"، المذاع على فضائية "المحور" المصرية، إن صديقاً لها، وهو موسيقار، أخبرها قبل سنوات، أن محمد رمضان شخص مغرور للغاية، ولم تكن وقتها شاهدته في أعمال فنية.

 

وأضافت أنها دافعت عن محمد رمضان أمام صديقها الموسيقار، مشيرة إلى أنها معجبة بأغانيه، لأنه يغني بـ "طبقة رجالية"، بحسب تعبيرها، وهو ما يثير إعجابها به.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا