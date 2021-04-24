الفنانة الكويتية شمس تكشف عن رأيها الشخصي في الفنان المصري محمد رمضان

محمد الفلاح - السبت 24 أبريل 2021

كشفت الفنانة الكويتية شمس، أمس الجمعة، عن رأيها الشخصي في الفنان المصري محمد رمضان.



وقالت المطربة الكويتية خلال لقائها مع برنامج "العرافة"، المذاع على فضائية "المحور" المصرية، إن صديقاً لها، وهو موسيقار، أخبرها قبل سنوات، أن محمد رمضان شخص مغرور للغاية، ولم تكن وقتها شاهدته في أعمال فنية.

وأضافت أنها دافعت عن محمد رمضان أمام صديقها الموسيقار، مشيرة إلى أنها معجبة بأغانيه، لأنه يغني بـ "طبقة رجالية"، بحسب تعبيرها، وهو ما يثير إعجابها به.