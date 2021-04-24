“بكفالتك لطفل بتكفل مستقبل لطفلك”.. محمود نصر في زيارة إلى قرى الأطفال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: استقبل أطفال جمعية “قرى الأطفال – السورية SOS” النجم السوري محمود نصر، الذي زار مركز الجمعية في دمشق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأمضى أطفال SOS وقتًا ممتعًا مع محمود نصر الذي شاركهم في نشاطاتهم وتعرّف عن قرب إلى مواهبهم واستمع بشغف إلى قصصهم، فشاركهم أحلامهم للمستقبل.

محمود نصر شارك المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع مصوّر لزيارته إلى مركز الجمعية، وتحت هاشتاغ “#بكفالتك_لطفل_بتكفل_مستقبل_لطفلك”، دعا المقتدرين من الجمهور إلى المساهمة بكفالة أطفال SOS من فاقدي الرعاية الأسرية والبيت الدافئ، فعلق على الفيديو قائلًا: “بشهر الخيرساهم معنا بكفالة طفل فاقد الرعاية الاسرية عبر زيارة موقع قرى الاطفال SOS على هذا الرابط: https://sos-syria-ar.org/support-us/sponsor-a-child… كما يمكنكم ايداع اي تبرعات نقدية في حساب الجمعية لدى بنك البركة ذو الرقم #7000600 اوالاتصال على الرقم المباشر +963119240″.

ولاقت هذه المبادرة الإنسانية من محمود نصر تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، فعاعد وعلّق قائلًا: “شكراً لتفاعلكم و تعلقياتكم الجميلة دايماً بحقي .. بتمنى تساعدونا و تساهموا معنا بشهر الخير بنشر هالحملة الخيرية و الاهم تنشروا رابط الجميعة اللي بوضح كيفية كفالة اي طفل من اطفالSOS.. رمضان كريم …”.