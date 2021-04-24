أول ظهور لميغان ماركل وطفلها منذ المقابلة المثيرة مع أوبرا وينفري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: التقطت عدسات الباباراتزي أول ظهور لميغان ماركل وطفلها آرتشي منذ مقابلتها وهاري المثيرة مع أوبرا وينفري.

شُوهدت ميغان يوم الأربعاء وهي تحمل طفلها وكان واضحاً أن آرتشي قد التحق بالروضة، إذ كان يرتدي حقيبةً صغيرةً وميغان تحمل حقيبةً أخرى خاصة بطعامه.

ووفقاً لمجلتي “هالو” و”بيج 6″، يُعدُّ هذا أيضاً هو أول ظهور لميغان بعد عودة الأمير هاري للولايات المتحدة، وكان واضحاً بروز بطنها الحامل.

هذا واعتمدت إطلالة ميغان على بنطلون من علامة “مادويل” ومعطف “كويانا” وحذاء من “فالنتينو”، وبدا طفلها في غاية اللطافة في أحدث ظهور له، إذ بدا نسخة مصغرة عن هاري وبإطلالة عصرية لطيفة.

من المقرر أن يبلغ آرتشي عامه الثاني في السادس من شهر مايو المقبل، وكان ثنائي ساسكس قد كشفا خلال مقابلة أوبرا عن خطتهما لتوسيع أسرتهما وإضافة فردٍ آخر لها، كاشفين عن حمل ميغان في فتاة.

يأتي أحدث ظهور لميغان وطفلها بعد بضعة أيام من جنازة الأمير فيليب التي لم تتمكن من حضورها بسبب حملها وفقاً لتعليمات الطبيب، ولكنها حرصت على تعويض غيابها بإرسال خطاب بخط اليد وإكليل زهور مُصمم خصيصاً لوضعه على قبر الأمير الراحل.

وعلى الرغم من عدم وضوح طبيعة الأمور بين العائلة المالكة البريطانية وكلٍ من هاري وميغان، إلا أن مصادر كشفت مؤخراً أن ميغان وطفلها تحدثا مع الملكة إليزابيث قبل جنازة الأمير فيليب، فضلاً عما ذُكر من أن الأميرين هاري وويليام تحدثا على انفراد بعد الجنازة.