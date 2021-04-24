فيفي عبده.. هربت من والدها لامتهان الرقص وتزوجت 6 مرات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تحتفل الفنانة المصرية فيفي عبده، اليوم؛ بعيد ميلادها الـ68، إذ قضت منها نصف قرن في المجال الفني، وعشقت فيفي الرقص والسينما، لكن بسبب رفض والدها هذين المجالين، فضلت الهروب لتعمل ما تحب وتهوى.

ميلادها:

ولدت الفنانة عطيات عبدالفتاح إبراهيم؛ التي تشتهر باسم فيفي عبده، يوم 26 أبريل 1953، لأب يعمل ضابطاً في الشرطة المصرية، ورفض والداها دخولها عالم الفن والرقص، ما دفعها للهروب مع خالها حيث احترفتهما بعد ذلك.

حياتها الشخصية:

تزوجت فيفي 6 مرات، لا يذكر منها إلا مرتان على يد مأذون رسمي، أولاهما من رجل الأعمال كمال مجاهد صاحب ملهى ليلي، وأنجبا ابنتهما الكبرى “عزة” التي دخلت التمثيل، وبعد انفصالها عنه تزوجت عدة مرات، وزوجها الحالي هو رجل الأعمال الفلسطيني محمد الديراوي وأنجبا ابنتهما “هنادي”.

بدايتها الفنية:

الظهور الأولى لفيفي عبده كان عام 1970 في فيلم “من عظماء الإسلام”، وظلت تجسد أدواراً قصيرة بالتوازي مع امتهانها الرقص الشرقي، بعد ذلك بعام شاركت في فيلم “لست مستهترة” بطولة حسن يوسف ونبيلة عبيد، ثم شاركت عام 1972 في فيلم “مكان للحب” مع نور الشريف وسعاد حسني، وتوالت الأدوار عليها بانتظام منذ السبعينات وحتى الآن.

مجال الدراما:

لمع نجم فيفي عبده في الأعمال الدرامية والمسلسلات، حيث حققت البطولة الحقيقية من خلال الدراما، وأبرز الأعمال التي قدمتها فيفي عبده مسلسل “الحقيقة والسراب”، و”الست أصيلة”، و”سوق الخضار”، و”كيد النسا”، و”يا أنا يا أنتي”، و”مولد وصاحبه غايب”، و”واكلينها والعة”، و”مملكة الغجر”.

المسرحيات:

كما شاركت فيفي في 8 مسرحيات أولاها “شباب امرأة” عام 1979، وبعدها في 1990 بمسرحية “اخطف واجري”، و”حزمني يا”، و”قشطة وعسل”، و”ادلعي يا دوسة”، و”شهر عسل بصل”، و”حارة العوالم”، وأخيراً “ينانوة جليعة” عام 2019 التي عرضت في الكويت.

تقديم البرامج:

في عام 2004، قدمت فيفي عبده برنامج “سلام مربع” على قناة “art”، وبعد مرور 10 سنوات قدمت برنامج “أحلى مسا” عام 2014 على قناة إم بي سي مصر، ثم قدمت برنامج “خمسة مووواه” على قناة “تن” عام 2015، ثم برنامج “لمة العيلة” على قناة النهار عام 2018، وأخيراً برنامج “خلي بالك من فيفي” على إم بي سي مصر، العام الماضي.

مرضها:

مرت الفنانة فيفي عبده، الأيام الماضية، بوعكة صحية اضطرتها للخضوع لعملية جراحية، ورغم أنها لم تعلن عن طبيعة مرضها أمام الجمهور، فإن مصادر مقربة كانت قد كشفت أنها تعاني من التهاب حاد في الفقرات وهو ما جعل حركتها داخل المنزل صعبة جداً، إلا أنها خرجت منذ أيام وكشفت عن حقيقة حالتها الصحية، قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم”.