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عبادي الجوهر يكشف تفاصيل ألبومه الجديد وتعاونه مع راشد الماجد

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف نجم الغناء السعودي عبادي الجوهر عن تفاصيل التحضيرات النهائية لألبومه الجديد مبيناً أن الألبوم يتضمن 8 أغانٍ.

وأضاف الجوهر خلال مشاركته في برنامج “سوالف رمضانية” عبر إذاعة “روتانا” أنه سيُلحن 7 أغانٍ من الألبوم، والأغنية المتبقية يُلحّنها أحمد عبده وتحمل اسم “في أمان الله”، مضيفاً أنه اعتاد البحث عن الكلمة الجيدة، كما يتعاون مع أي موهبة جديدة يرى أنها جيدة.

وقال إنه يتعاون في الألبوم مع شعراء جدد لأول مرة، بالإضافة إلى آخرين تعاون معهم سابقاً من بينهم عوض الحارثي.

وأشار إلى أنه سيتعاون مع المطربة نوال الكويتية قريباً من خلال نص يُجرى تحضير لحنه حالياً، مبيناً أن التعاون معها تأخر كثيراً كونه من محبيها.

وأوضح أنه التقاها في مؤخراً حيث استقرت فترة طويلة بالمملكة، وعرض عليها نصاً وأبدت إعجابها به ويتم طرحه قريباً.

وبيّن أن هناك تعاوناً مع نجم الغناء السعودي راشد الماجد في الفترة المقبلة، حيث يجرى العمل على لحن قدمه مؤخراً وسيتم طرحه قريباً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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