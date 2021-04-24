عبدالمنعم عمايري يحسم حقيقة ارتباطه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: خرج الفنان السوري عبد المنعم عمايري عن صمته للرد على الأنباء التي تحدثت مؤخراً عن ارتباطه، باعتبار ذلك أمراً متكرراً عندما يقوم بالتصوير بجانب أي فنانة، وفق قوله.

وكتب عمايري منشوراً عبر حسابه في فيسبوك نفى فيه تلك الأنباء، معتبراً أن “كل فتاة يلتقط صورةً معها لا يعني أنه تزوجها أو ارتبط بها”، مشدداً على أنه عندما يرتبط أو يتزوج سيُعلن ذلك.

يأتي حديث عمايري بعد أن انتشرت صور تجمعه بالفنانة اللبنانية جوانا كركي، ودار حديث حول خطوبتهما.

وراجت أنباء تفيد بأن عبد المنعم عمايري وجوانا كركي توجها قبل فترة إلى دبي، وأن خبر الارتباط تم التكتم عليه.

وانتشرت في الفترة الماضية أيضاً أنباءً عن خطوبة عبدالمنعم عمايري من الفنانة اللبنانية دانا الحلبي ثم انفصالهما لاحقاً، وسط تكتم من الطرفين حول طبيعة تلك العلاقة حينها.