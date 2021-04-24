أحمد إبراهيم يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. ويغلق التعليقات!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: وصف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوجته الأولى وأم أولاده “ياسمين عيسى” بأنها حب حياته، وذلك خلال تهنئته بعيد ميلادها الذي صادف 23 أبريل الجاري.

ويبدو أن العلاقة بين أحمد إبراهيم وزوجته باتت في أبهى صورها حيث ظهرا معاً وهما في غاية السعادة والانسجام، عندما نشر صورةً جمعته بها عبر حسابه في انستغرام تضمنت تقنية الفيديو المصحوب بأغنية.

واستعان أحمد إبراهيم بأغنية “انت ياللي خدت قلبي” للفنان تامر عاشور وسط رومانسية واضحة بينهما، فيما دوَّن على الصورة تعليقاً وصفها فيه بأنها حب حياته وصديقته وهنأها بعيد ميلادها، كما أغلق خاصية التعليقات تماماً منعاً لاستقبال تعليق يُحدث أزمةً بينه وبين الجمهور.

من جهتها، أعادت ياسمين عيسى نشر الصورة نفسها مع زوجها أحمد إبراهيم في خاصية الستوري عبر حسابها في انستغرام.

وكان أحمد إبراهيم قد تزوج من الفنانة أنغام بشكل سري في عام 2019، وسط مشاكل كبيرة مع زوجته الأولى التي طلبت الانفصال عنه على الفور، وفي شهر يوليو 2020 أعلن انفصاله عن أنغام من خلال صورة نشرها على حسابه في انستغرام.