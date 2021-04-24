نوال الزغبي تُغرّد بكلمات أغنيتها الجديدة.. “أسعد لحظة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تطرح النجمة اللبنانية نوال الزغبي أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية في عيد الفطر المبارك. الأغنية الأولى بعنوان “أسعد لحظة” من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمه، والأغنية الثانية بعنوان “بكلم خيالي” من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد.

وشوّقت نوال الزغبي الجمهور عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” لجديدها، حيث كشفت عن بعض كلمات أغنية “أسعد لحظة”، وتقول فيها: “إذنك معاك يلا مش فارقة بيك والا أو حتى من غيرك”. تغريدة نوال زادت حماس المتابعين للأغنيتين، خاصةً أن موعد صدورهما أصبح قريبًا جدًا.

في سياق آخر، أعلنت نوال الزغبي مؤخرًا عن تأجيل طرح الـ”ميني ألبوم” الذي كانت قد أعلنت مؤخرًا عن تحضيره، وقالت لمتابعيها في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” أنها ستصدره في وقت لاحق بعد عيد الفطر المبارك.

نفيد بالذكر أن نوال الزغبي تحصد حتى اليوم نجاح أغنيتها الأخيرة “عقلي وقف” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع، وميكس، وماستر وسام عبد المنعم. وحقق كليب الأغنية أكثر من 5 ملايين مشاهدة في شهرين فقط.