يسرا تنضم إلى نيللي كريم في “مبادرة الخير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: انضمت النجمة يسرا إلى مبادرة الخير التي أطلقها أحد المستشفيات الخيرية من أجل إجراء ٣٠٠ عملية قلب مفتوح للأطفال بالمجان.

وتأتي مشاركة يسرا في مبادرة الخير بعد إعلان نيللي كريم مشاركتها في تحدي الخير قبل بضعة أيام، والذي أعلنت عنه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس مع إنطلاق شهر رمضان.

ونشرت نيللي كريم فيديو لها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، تعلن من خلاله مشاركتها في تحدي الخير، من أجل إجراء ٣٠٠ عملية قلب مفتوح للأطفال بالمجان.

وطالبت إسعاد يونس من خلال الإعلان، جموع الشعب المصري بالتبرع لصالح أحد المستشفيات من أجل إنقاذ حياة عشرات الأطفال الذين ينتظرون التبرعات من أجل الخضوع للعمليات على الفور والعودة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

من ناحية أخرى، تخوض افنانة يسرا السباق الدرامي الرمضاني من خلال مسلسل “حرب أهلية”، والذي يشاركها في بطولته النجم السوري باسل خياط، والفنانة أروى جودة، جميلة عوض، ومجموعة كبيرة من النجوم.