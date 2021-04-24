خالد الصاوي يروي بداياته.. ويتذكّر مواهبه الخفية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كشف الفنان خالد الصاوي، خلال لقاء ببرنامج «بيت للكل»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه مجموعة من الإعلاميين من مصر والأردن والعراق وفلسطين، عن جانب من مواهبه بجانب التمثيل، مثل كتابة الشعر، قائلا إنه يحب الشعر طوال عمره، فالشعر بالنسبة له يمثل البوح و«الفضفضة»، ولكن برغم ذلك لم ينجح في هذا المجال، لافتاً أنه كان يكتب شعراً وهو يبلغ من العمر 16 عاماً، ويمتلك مدونة محفوظ فيها الكثير من أشعاره التي كتبها، لكنه شعر أنها أصبحت طويلة.

وتابع: «دخولي التمثيل مكنش اختيار لوحدي، ده كان اختيار ديمقراطي 100%، لما وصلت لسن الأربعين وعملت مسرحية والكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر سماني الفنانون خالد الصاوي، عشان دخل لي مسرحية كنت أنا المؤلف والمخرج، وده لقب فضلت أعتز به طول الوقت”.

وواصل: “لما وصلت لسن الأربعين كنت على وشك إني أقع أو أنط لقدام، أربعين سنة مكنتش محقق شيء، سبع صنايع والبخت مش ضايع، ومكنتش عارف أين أخطأت وأين أصبت، وحسيت لما بدأت أسمع من الناس، فلقيت ناس بتقول أنت بتكتب شعر حلو أوي، دول 5، وفيه 500 قالولي المشهد الصغير اللي طلعت فيه روحنا كلنا، فقولت اختار ما أجد فيه نفسي والناس تجد نفسها معايا”.