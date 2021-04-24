شكرا لقرائتكم خبر عن دياب فى حوار لـ"الخليج 365": لم أقلق من الوقوف أمام السقا وكرارة في "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع أن يثبت موهبته الفنية ويضع بصماته على الأعمال الدرامية التي يشارك فيها فى سنوات قليلة، ويتغير مسار حياته من مطرب شهير لممثل كبير، هو الفنان دياب الذى يتألق هذا العام بدوره بشخصية على الغريب فى مسلسل "نسل الأغراب" وكان لنا معه هذا اللقاء

بدايتك فى عالم التمثيل كانت عام 2015 فى مسلسل "ساحرة الجنوب" فما الذى تغير فى دياب بعد هذه السنوات؟

الحمد لله زدت خبرة ونضجًا فى عالم الفن، ووصلت لمرحلة أستطيع الاختيار والقدرة على رفض أعمال من الممكن لا تضيف إلى بل قد تضرنى.

من رشحك لدور على الغريب فى مسلسل "نسل الأغراب"؟

المخرج محمد سامى هو الذى رشحنى لهذا الدور وبصراحة الدور خطفنى جدًا وأعجبت به جدًا، وحب المخرج محمد سامى لشخصية "على الغريب" جعلنى أحبها جدًا وتعيش بداخلى بطريقة لم يتخيلها أى شخص لدرجة أننى بكيت لأول مرة فى حياتى فى آخر يوم تصوير أنا ومحمد سامى لأن علاقتنا بعلى الغريب قد وصلت لنهايتها.

هل استعنت بأى رئيس مباحث لتتعرف منه على أسرار هذ المهنة؟

أكدب عليك لو قلت لك عملت كدة، لأن المخرج محمد سامى لم يترك أى شىء فى الشخصية فى كتابته لهذا الدور وبعبقريته عبر عنها بكل تفاصيلها.

هل واجهتك صعوبة فى اللهجة الصعيدية؟

الحمد لله لم أواجه صعوبة لأنى من إمبابة وطول عمرى بعيش وسط هذه المنطقة التى تجاور عزبة الصعايدة، وتربطنى صداقات مع الكثير من شباب هذه المنطقة بالإضافة كان يساندنا فى العمل مصحح اللغة عبد النبى الهوارى وكان دائما بجوارنا أثناء التصوير.

فى "الاختيار 1" كنت تجسد دور شخص يتحدث اللهجة البدوية هل الصعيدى أصعب أم البدوية؟

اللهجة البدوية أصعب بالنسبة لى، لأنى لم أتعود عليها، لكن الصعيدى قابلت صعايدة كثيرين ورأيتهم يتحدون فتعلمت منهم، كما أن هناك صعايدة كثيرين يعيشون بالقاهرة فمن السهل تعلم لهجتهم.

- ألم تشعر بقلق من التعاون مع نجمين كبار مثل السقا وكرارة؟

تربطنى علاقة صداقة مع النجمين الكبار لذلك لم أشعر بالقلق، خاصة أنهما بخبرتهما يقضيان على أى قلق فى العمل وينشران جوا أسريا وأخويا يزيل أى قلق.

- ما كواليس مشهدك معهما حينما تم القبض عليهما؟

كنت مركزا جدًا فى هذا المشهد لأعلى درجة، وكنت أقدر جيدا أهمية هذا المشهد الذى يجمعنى بالنجمين الكبار.

- ما شعورك بعد إشادة المخرج محمد سامى لك بعد هذا المشهد؟

بصراحة تعاونت مع مدارس إخراجية كثيرة ومع أساتذة كبار كل منهم له أفضال على ولكن تعاونى مع المخرج محمد سامى أضاف إلى جدًا ورغم أن صداقتنا قوية لكن لم يجمعنا عمل إلا فى مسلسل "البرنس" كضيف شرف وسعدت بالتعاون معه فى هذا المسلسل وأشكره لدعمى واختيارى لهذه الدور.

هل بالفعل أمير كرارة "وشه حلو عليك"؟

أمير كرارة صاحب أيادٍ بيضاء على العبد لله ووشه سعد عليا فعلاً، وأخويا وصاحبى أحمد السقا برضه وشه حلو عليه إن شاء الله.

هل قبولك للدور فى أى عمل يكون بالكم ولا بالكيف؟

يهمنى الاتنين ولكن الأهم الكيف فمثلا فى "كلبش" لم يكن ظهورى بالكم ولكن كان مهما بالنسبة لى.

هل التمثيل خطفك من عشقك الأول الغناء؟

أنا لازم أفصل أمام الجمهور بين دياب المطرب ودياب اللى حبوه وهو ممثل وأنا متوقف عن الغناء فى الوقت الحالى بسبب بعض المشاكل بينى وبين المنتج نصر محروس إلى أن تنتهى سأعود مرة أخرى بأغانى جديدة.

من له فضل عليك فى مشوارك الفنى؟

طبعًا المخرج أكرم فريد هو صاحب فضل عليه فهو أول من قدمنى فى عالم التمثيل فى مسلسل "ساحرة الجنوب" وكان داعما لى، بالإضافة إلى المنتج نصر محروس رغم خلافى معه لكن لا يمكن أن أنسى أنه صاحب فضل وهو الذى قدمنى كمطرب وكل مخرج تعاونت معه أضاف لى وله فضل على دياب ولولاهم لما كنت دياب.

ما رأيك فى اختيار النجم تامر حسنى لغناء تتر مسلسل "نسل الأغراب"؟

شىء عظيم جدًا جدًا وأسعدنى، وأهنئ محمد سامى على هذا الاختيار.

ماهى شهادة ميلادك التمثيلية؟

طبعًا أول عمل شاركت فيه مسلسل "ساحرة الجنوب"، لكن بداية الانطلاقة الحقيقية كانت فى مسلسل "كلبش 1".

- أين أنت من التواجد فى عالم السينما؟

شاركت كضيف شرف فى فيلم "حرب كرموز"، لكن البداية الحقيقية إن شاء الله ستكون فى فيلم "السرب"، وهو فيلم مهم ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، كما أن أهميته تتمثل في كونه يتناول بطولة من بطولات الجيش المصرى.