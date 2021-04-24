شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف داخل مصنع بحلوان بسبب "كوفيد 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم يوسف الشريف بعض مشاهد مسلسله "كوفيد 25" بأحد المصانع بحلوان، استعدادًا لعرضه بعد أيام، وخلال النصف الثانى من شهر رمضان على قناتى ON والحياة، حيث أوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير، ويتبقى ما يقرب من 4 أيام تصوير وينتهى المسلسل بأكمله .

ويعرض مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجم يوسف الشريف فى النصف الثانى من شهر رمضان الجاري ابتداء من يوم 16 على قناة on، بعد انتهاء عرض مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة، والذى يعرض في 15 حلقة أيضًا.

"مسلسل كوفيد 25" من بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسنى، وأيتن عامر، وادوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

وطرحت مؤخرًا الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، التريلر الرسمي لمسلسل "كوفيد 25 ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.