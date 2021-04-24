بسبب سلوكه… استبعاد بيير من تمثيل فرنسا في الأولمبياد

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قال الاتحاد الفرنسي للتنس إنه استبعد بنوا بيير من تمثيل بلاده في أولمبياد طوكيو العام الحالي بسبب سلوكه “غير اللائق” في الأسابيع الأخيرة.

وودع بير المصنف 35 عالميا بطولة الأرجنتين المفتوحة الشهر الماضي بعد تراخيه في شوط إرساله الأخير ليخسر أمام فرانشيسكو سيروندولو.

وخسر اللاعب البالغ 31 عاما أمام جوردان طومسون في الدور الأول ببطولة مونت كارلو للأساتذة الشهر الحالي، وقال إنه شعر أنه يلعب في مقبرة في ظل غياب الجماهير بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الفرنسي إنه قرر استبعاد بيير من الاختيارات المتاحة للأولمبياد بعد مشاورات بين نيكولا إسكودي المدير الفني للاتحاد وسيباستيان جروجان كابتن الفريق المشارك في كأس ديفيز.

وأضاف جيل مورتون رئيس الاتحاد الفرنسي في بيان “سلوكه غير اللائق منذ بداية العام يقوض بشكل خطير قيم الرياضة وصورة التنس ويتعارض تماما مع الروح الأولمبية.

وتابع: “من واجب كل لاعب… أن يحترم قيم رياضتنا والأمر بأيديهم ليضربوا المثل داخل وخارج الملعب خاصة للشبان في بلادنا”.

وتم استبعاد بيير من أولمبياد ريو 2016 بقرار من الفريق الفرنسي بسبب قضائه فترات طويلة خارج القرية الأولمبية، وذلك بحسب “رويترز”