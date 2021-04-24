الإعلان عن سلسلة أفلام قصيرة بشأن "أسرار المجموعات البابوية" في متاحف الفاتيكان

محمد الفلاح - السبت 24 أبريل 2021

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، عن سلسلة أفلام قصيرة بشأن "أسرار المجموعات البابوية" في متاحف الفاتيكان.



وتخصص الحلقة الأولى من السلسلة للمنحوتة "بلفيديري تورسو" الرخامية التي شكّلت مصدر إلهام الفنان الشهير ميكيلانجيلو.

وتقام هذه السلسلة المصورة المسماة "سيلاتا بولكرييتودو: أسرار متاحف الفاتيكان"، بالتعاون بين المتاحف ومجموعة الإعلام في الكرسي الرسولي (فاتيكان نيوز)، وفق بيان فاتيكاني.

وأشار البيان إلى أن هذه الأفلام القصيرة التي تدور حول "أسرار وقصص غير معروفة تختبئ وراء جمال روائع مجموعات الفاتيكان"، ستُبث مرة شهريا على مدى عام.

وقال مدير التحرير في "فاتيكان نيوز" أندريا تورنييلي في تصريحات أوردها البيان: "حتى الأعمال الأكثر شهرة والأكثر تصويراً تخفي تفاصيل غير معروفة، وجوانب يجب اكتشافها".

وأضاف: "وبفضل مساعدة الذين يدرسونها، ويعتنون بها، ويرممونها ويحافظون عليها، سنحاول أن نقرّب أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى كنوز الجمال هذه".

وقد بدأ عرض الحلقة الأولى من سلسلة الأفلام القصيرة هذه بعنوان "معلّم ميكيلانجيلو"، الثلاثاء، وهو يتطرق إلى رخامية "بلفيديري تورسو" التي كان لها أثر كبير على الفنان الشهير.

وبعد إغلاقها في الأسابيع الماضية بسبب موجة وبائية ثالثة، من المقرر أن تعيد متاحف الفاتيكان فتح أبوابها في الثالث من أيار/مايو المقبل.