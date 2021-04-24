صممه فنان في العالم.. متحف بريطاني يتحول لـ"أول سوبرماركت

محمد الفلاح - السبت 24 أبريل 2021

حوّل متحف "ديزاين ميوزيوم" في لندن، الأربعاء، متجره المخصص للتذكارات إلى "أول متجر سوبرماركت صممه فنان في العالم" لبضعة أيام.



جاء ذلك لكي يتمكن من إعادة فتح أبوابه رغم القيود المرتبطة بالجائحة.

وبدأت إنجلترا خطة لإنهاء إجراءات الإغلاق بفضل نجاح حملة التلقيح، ولكن في وقت بات في إمكان قاعات الرياضة ومصففي الشعر وشرفات الحانات معاودة نشاطها، ينبغي على المتاحف الانتظار إلى 17 أيار/مايو.

إلا أن متحف التصميم في غرب لندن لجأ إلى تحويل محل التذكارات فيه إلى متجر لبيع الضروريات.

ووضعت السلع التي تتراوح من الأرزّ والقهوة إلى مستحضرات التجميل، في علب وأوانٍ ملونة صممها عشرة فنانين.

وسيخصص ريع هذا المعرض الذي افتُتح الأربعاء ويُختَتَم الأحد لصندوق للفنانين والمصممين.

ودعا مدير المتحف تيم مارلو "إلى زيارة هذا "المتجر الذي هو في الواقع عمل فني" بهدف دعم الثقافة على الرغم من الوباء.

وبسبب عمليات الإغلاق المتتالية التي فرضها الوباء، خسر متحف التصميم 92 في المئة من إيراداته، لكنه ظل حتى الآن صامداً بفضل منحة حكومية مقدارها 3 ملايين جنيه إسترليني (3,4 ملايين يورو).