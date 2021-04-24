شكرا لقرائتكم وفاة الموسيقار المصري خالد الأمير متأثراً بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غيب الموت، صباح اليوم الجمعة، الموسيقار الكبير خالد الأمير، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ودخل الملحن المصري أحد المستشفيات منذ أيام، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة.

التحق الموسيقار الراحل بمعهد الموسيقى العربى وعمره 11 سنة بمساعدة خاله الدكتور شرف الدين سليمان، الذي كان يعمل مشرفا على الموسيقى بوزارة المعارف.

وعمل الأمير في بداية حياته ضابطا في الجيش عقب تخرجه من الكلية الحربية عام 1956، كما اعتُمد في الإذاعة كمطرب وملحن، وترك الجيش بعد ذلك، وتفرغ للتلحين والموسيقى.

تزوج الأمير من الفنانة ليلى طاهر، وقام باكتشاف المطرب والفنان هاني شاكر، وقدم له ألحان عدة أغنيات منها" كده برضه يا قمر" و"نسيانك صعب أكيد".

كما قدم العديد من الألحان للفنانين منهم ميادة الحناوي وشادية ومحرم فؤاد وفايزة أحمد وسعاد محمد.

ولحن الموسيقار الراحل أغنيات مسرحيات الفنان فؤاد المهندس وشويكار، وموسيقى فيلم "الراقصة والسياسي" للفنانة نبيلة عبيد.