شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن شخصية الشبح فاروق السوهاجى بعد ظهوره فى هجمة مرتدة الحلقة 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ10 من مسلسل "هجمة مرتدة" إثارة كبيرة كما شهدت الظهور الأول للفنان أحمد فؤاد سليم من خلال دور فاروق السوهاجى الذى استعانت به المخابرات المصرية من أجل تدريب أحمد عز "سيف العربى".

وخلال التقرير التالى نرصد أبرز معلومات عن الشخصية الذى يبدو أنها سيكون لها شأن كبير فى الأحداث خلال الحلقات المقبلة، وذلك مثلما تم ذكره على لسان ضابط المخابرات رفعت المسيرى الذى يلعب شخصيته الفنان هشام سليم.



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بعد سنتين فقط من عمله قابله الرئيس عبد الناصر واستدعاه فى منزله، وأوكل له مهام صعبة نجح فيها.

قابله أيضًا الرئيس السادات وأوكل لها مهمات هو الآخر.



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قام بعمليات فى غاية الصعوبة بقلب إسرائيل.

مع عدم اكتشافهم باسمه أطلقوا عليه اسم الشبح.

صار حلمهم إلى الآن مجرد معرفة إن كان لا يزال على قيد الحياة أم ميت.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ 10.45 مساء يومياً.

ويتطرق المسلسل لعالم الجاسوسية، من خلال سرد سلس لأحداثه ومعلومات تظهر للعلن للمرة الأولى حيث يعد المسلسل بمثابة ملف من ملفات المخابرات العامة عن سنوات فى غاية الأهمية بعمر مصر والمنطقة برمتها.