شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبدالباقى وإياد نصار وأحمد رزق يجسدون شهداء الفكر الإخوانى ببراعة فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جسد عدد من نجوم الدراما هذا العام في الموسم الرمضانى دور الشهداء، وقدموا مشاهد خطفت القلوب وذكرتنا بشهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم مقابل حمايته من غدر الإرهابيين.





وفى مقدمة النجوم، خطف النجم أشرف عبد الباقي، الأنظار ونال استحسان الآلاف من المغردين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد إبداعه في تجسيد شخصية الشهيد اللواء محمد جبر، مأمور قسم شرطة كرداسة، في الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، الذي استُشهد على يد العناصر الإرهابية المسلحة التي اقتحمت القسم يوم فض اعتصام رابعة.

وقال النجم أشرف عبد الباقي، إن ما تم تقديمه بالحلقة الخامسة لمسلسل "الاختيار 2" عن أحداث قسم كرداسة واستشهاد عدد كبير من أبطال الشرطة المصرية، ما هو إلا جزء بسيط من الأحداث الدامية التي تعرض لها الشهداء بهذه المذبحة، لافتا إلى أنه مهما جسدت الدراما لا يمكن أن توفي الشهداء حقهم.

وجسد النجم إياد نصار دور محمد مبروك الضابط بالأمن الوطنى الذى استشهد على يد التكفريين في الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 2، على قناة ON، وكانت من تفاصيل تلك الحلقة هو وجود الضابط محمد مبروك "إياد نصار" فى المسجد مع ابنه وحديث يدور بينهما، وفى نفس الوقت يراقبه اثنان من العناصر التكفيرية هما هارون "إسلام جمال" وأبو عبيدة اللذين يزعمان أن صلاته ما هى إلا أداء ظاهريا وأنه يستحق القتل.

ويجتمع التكفيريون ويفكرون في تأجيل عملية اغتيال محمد مبروك بسبب التشديدات الأمنية هذه الفترة، إلا أن هارون "إسلام جمال" يؤكد أن هذه هو أفضل وقت للقيام بالعمية حتى يثيروا الخوف فى قلوب الشرطة، وذلك قبل شهرين فقط من شهادة مبروك فى قضية تخابر محمد مرسى.

وقابل التكفيري أبو يوسف الضابط الخائن محمد عويس "أحمد شاكر عبد اللطيف" وطلب منه مقابلة الضابط محمد مبروك والتحدث معه حتى يعرفه قبل اغتياله، يتصل عويس بمبروك ويطلب مقابلته بسبب وجود شخص مقاول يريد عرض عليه فيلا ويتفق على مقابلته، ويطلب عويس من أبو يوسف مقابل جديد خاصة أن الفيلا التي حصل عليها مازال عليها أقساط، وأنهم ورطوه فيها بدلاً من إهدائها له، ثم يقابل عويس محمد مبروك مع زكريا يونس "كريم عبد العزيز" في أحد المطاعم.

أبو عبيدة التكفيري يخبر عناصره بتعديل في خطة اغتيال محمد مبروك، وأن العملية لابد أن تتم يوم 17 نوفمبر 2013 قبل شهادته في المحكمة بقضية التخابر، ويتم عرض الخطة التي تم تجهيزها لعملية الاغنتيال، ويؤكد هارون "إسلام جمال" أنه سيقتله، والمشهد ينتقل إلى مبنى الأمن الوطنى وحديث عن الذكريات بين مبروك وزكريا ويحكيان مواقف حدثت بينهما سواء في العمل أو حياتهما الشخصية.

يتصل عويس بمبروك ويطلب مقابلته ويخبره مبروك بأنه سينزل من المنزل الساعة 8 مساء وسيقابله، وفى نفس الوقت يتحرك التكفيريون نحو منزله حسب الخطة التي وضعوها، وينزل مبروك من المنزل ويتحرك التكفيريون وراءه وبعد استقلاله سيارته يسيرون وراءه، وفجأة يطلق التكفيريون العديد من طلقات الرصاص على محمد مبروك ليتم استشهاده في مشهد مؤلم.

يتم عرض صورة الشهيد محمد مبروك الحقيقية وفيديو حقيقى لابنته تبكى على وفاة والدها وتتوعد القتلة مع عرض أيضًا صور حقيقية من جنازته على نغام أغنية حزينة للكينج محمد منير.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

وظهر النجم أحمد رزق بدور مهم بمسلسل "القاهرة كابول" وتم اغتياله في أحداث الحلقة الثانية من المسلسل "القاهرة كابول" بلقاء الأصدقاء الأربعة خالد الصاوى وطارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وأحمد رزق، يتسامرون ويضحكون برغم أن كلا منهما أصبح له توجه وفى موقع مختلف، فأحدهما مخرج والآخر إعلامى والثالث ضابط والرابع ملتحى وينتمى لجماعة متأسلمة وهى جماعة القاعدة.

يتذكر أحمد رزق فى مشهد فلاش باك الطفولة والأحلام التى جمعتهم، فنجد أن كلا منهم تظهر عليه توجهاته وأفكاره منذ الطفولة التى تشبع بها من أسرته ويحلف كل منهما بما يحبه ويضعه كهدف لمستقبله وأغلى ما لديه، فيحلف المخرج بالسينما وأنه سيصون السر حتى يحكم العالم، ويحلف الآخر بالحق والعدل والثالث يحلف بالفلوس، والرابع بالمصحف والسيف حتى يكون الخليفة وهو "رمزى" طارق لطفى.

يطلب خالد الصاوى من طارق لطفى التعاون معه ومنحه معلومات لأنه وصلته تقارير تؤكد أن هناك كوارث ستحدث، فيرد عليه رمزى: "هل ترضى لى ذلك"، ويكشف له عن معلومات تخص أسرته وأن زوجته تذهب للمقرأة لتحفظ القرآن وأنها متدينة، ومعلومات أخرى عن أولاده ويقول له: "نحن أيضا نعرف نأتى بالمعلومات فنحن مؤسسة مثلكم"، ويسأله عن الغريب كيف مات ويكشف له أنه يستخدم كل وسائله من أجل الحصول على معلوماته وبعضها أساليب عنيفة، يتركهم أحمد رزق ويذهب ليأتى لهم بالعشاء "فول وطعمية" من مطعم يحبه، وعقب خروجه يشتد الحوار بين رمزى وعادل الذى يقول لرمزى: "اتقى شرى يا رمزى ويخرج مسدسه ويضعه أمامه ويحتد النقاش وفجأة نسمع صوت طلق نارى ونكتشف أن خالد صديقهم "أحمد رزق" قد أطلق عليه مجهول طلقا ناريا وسقط قتيلا، ضحية للفكر الإرهابى.

"القاهرة كابول" بطولة طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، خالد كمال، إسراء رخا، كريم قاسم سرور، شيرين، إيناس كامل، حسنى شتا، محمد عز، بيومى فؤاد، رشدى الشامى، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام على.