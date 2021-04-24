محمد الفلاح - عمرو أديب يكشف تفاصيل مقاضاته لمحمد رمضان

السبت 24 أبريل 2021

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، عن تفاصيل مقاضاته للفنان المصري محمد رمضان، موضحا في حلقته الجديدة من برنامجه ”الحكاية“ أن وكيله القانوني طارق جميل عزيز قدم 4 بلاغات ضده للنيابة العامة بمكتب النائب العام المصري.



وقال عمرو أديب إن تقديم تلك البلاغات جاء بعد إحساسه بالتعدي على شخصه مردفا أنه ليس من الشخصيات التي ترفع دعاوى قضائية ضد أحد، ولكنه رأى ضرورة الحصول على حقه بالقانون.

ونوه عمرو أديب بأنه سيرضخ لأي شيء يأمر به القانون والقضاء ولذلك سيمتثل له لأنه لن يأخذ حقه بقوة الذراع ولا بالاستهزاء والسخرية، لكن بالقانون كوننا في دولة قانون.

وتعود الأزمة بين عمرو أديب ومحمد رمضان بعدما انتقد الأول الأخير بسبب بعثرته بعض الدولارات في فيديو له، حيث أكد أديب أن الفيديو يمثل استفزازا للمواطن في مصر الذي يعاني من أجل الحصول على لقمة العيش.

وقال عمرو أديب لمحمد رمضان ”أنت عدو نفسك بترمي الفلوس في بلد الناس طافحة الكوتة فيها“ حيث طلب منه الكف عن هذه الأفعال.

وواجه محمد رمضان تلك الانتقادات بمقاطع فيديو ساخرة من محمد رمضان نشرها عبر حسابه في موقع انستغرام وهو ما استفزه وجعله يلجأ للقضاء.