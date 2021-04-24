شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وجوه مختلفة قدمتها منى زكى بـ 10 حلقات من "لعبة نيوتن" برعاية تامر محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يومًا تلو الآخر تخطف الفنانة منى زكى الأنظار لموهبتها أكثر مع كل حلقة يتم عرضها من مسلسل "لعبة نيوتن" الذى يذاع على شاشة قناة dmc حيث يحقق العمل نجاحا كبيرا، وتفاعلاً كبيراً من جانب المشاهدين مع إشادات كبيرة بالقالب الدرامى للأحداث الذى وضعه مؤلف العمل ومخرجه تامر محسن بالإضافة لحالة كبيرة من الثناء على ما تقدمه منى زكى حيث قدمت على مدار 10 حلقات وجوه متعددة لشخصية هنا نرصد 5 منها.

مقهورة "ما بتعرفيش تعملى حاجة"

رغم حالة الحب التى ظهرت مع بداية عرض حلقات مسلسل "لعبة نيوتن" بينها وبين محمد ممدوح إلا أنها دومًا ما كانت تظهر مقهورة من جانب زوجها كلما فكرت فى إبداء رأيها فإما تكون محل سخرية من جانبه أو استهتار بكلامها، وهو الأمر الذى تجلى بمشهد فى الحلقة الأولى حينما أصرت على فتح باب غرفتها بعدما أغلق عليها ولو بفرشاة أسنان فى محاولة منها لإثبات لزوجها بأنها قادرة على النجاح فى أى شىء واثبات خطأه كلما قال لها العكس.



منى زكى

مُحبة

تركيبة هنا وزوجها حازم، تعد بمثابة نموذج لزيجات عديدة من زوج يحاول دائمًا الإصرار على أن رأيه هو الصحيح وإن كان يحب زوجته، إلا أن آراءها تبقى ثانوية فى المقام الثانى، ولكن مع التسلط فى أراء الزواج ولكنه يبقى محبًا لزوجته بصورة كبيرة، تتجلى فى مواقف عديدة وأحيانا ما يظهر تسلطه عليها نابع من خوفه الشديد عليها وعدم ترك المساحة الكافية لها بحجة أنها ما بتعرفش تعمل حاجة، وهى الجملة التى تم تكرارها كثيراً ولو على سبيل الهزار برسائل من تامر محسن لجمهور العمل حول طبيعة علاقة الثنائى حازم وهنا، بالإضافة لحالة الحب الشديدة التى تكنها هنا إلى زوجها.



منى زكى ومحمد ممدوح

القوية

رغم أنها "ما بتعرفش تعمل حاجة" مثلما يرى زوجها إلا أنها اتخذت القرار الصعب مع البقاء فى أمريكا والقيام بمهمتها والانجاب هناك رغم تحذير الزوج، ولكنها استمرت فى طريقها لتثبت لنفسها وللجميع مدى قوتها، التى تجلت بمشاهد مثل قطع مسافات طويلة من أجل الوصول لصديقتها ثم صدمتها من رد فعلها ونزولها من جديد لمحطة القطار، وغيرها من المشاهد التى أخرجت ما بداخلها من قوة كبيرة أبرزها مشهد الولادة واستماع إلى خبر طلاقها.



منى زكى بمشهد الولادة

خفة الدم

برغم المآسى التى تتعرض لها هنا، إلا أنها وعلى مدار الحلقات تتسم بخفة دم تلقائية نابعة من روحها الطيبة، وهو الأمر التى كسرت به خط كاد يكون قاتم للغاية على المُشاهد إلا أنها ومع خفة دم اشتهرت بها منى زكى فى مسيرتها واستعان بها تامر محسن قدموا المعادلة الصعبة حتى عشق الكثيرون شخصية هنا التلقائية



منى زكى فى لعبة نيوتن

الناجحة

اثناء استرجاع منى زكى "هنا" ذكرياتها مع زوجها بالإضافة إلى حديثها مع الشخصية الذى يجسدها محمد فراج بأحداث العمل تحدثت عن تفوقها فى الدراسة وأنها حاصلة على الماجستير فى تركيبات المواد والروايح الجاذبة للنحل.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.