شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الثقافة السينمائية يعرض 3 أفلام عن الصيام والأزهر والحسين في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال احتفالية "ليالى رمضان" يعرض مركز الثقافة السينمائية 3 أفلام هي: (اللهم أني صايم) و(آثار إسلاميةً حول الأزهر) و(فى رحاب الحسين) وذلك يوم الأربعاء 28 أبريل الساعة الثامنة والنصف مساء.

مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف بوسط القاهرة، ويعرض أفلامه مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لڤيروس كورونا حرصا على سلامة الجمهور والعاملين.

يذكر أن المركز القومى للسينما، التابع لـ قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، كان قد قدم خدمة ثقافية من خلال "مكتبة سينمائية" بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد ، حيث يقدم المركز القومى للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى، المكتبة السينمائية مجانا للباحثين وطلاب أكاديمية الفنون وكليات الإعلام والمهتمين بفروع السينما المختلفة، تحت إشراف الناقد السينمائي مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية .

تتضمن المكتبة (6700) كتابا ودورية سينمائية نادرة، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، كما تضم المكتبة كتب نادرة فى مختلف فروع السينما "السيناريو، الإخراج، الديكور، المونتاج، التصوير، النقد السينمائى" .