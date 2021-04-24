شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يُحيى سهرة رمضانية على مسرح الزمالك الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان علي الحجار لإحياء أمسية رمضانية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 أبريل الجاري، على مسرح الزمالك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، والذي يقدم خلالها باقة مميزة من أغنياته الشهيرة بالإضافة إلى تترات المسلسلات وتقديم عدد من الابتهالات الدينية.

وطرح النجم على الحجار أحدث أغنياته التي تحمل اسم "اشتقنالك" بمناسبة قرب حلول شهر رمضان من كلمات النجم صلاح عبدالله ولحن أحمد الحجار وتوزيع محمد حمدي رؤوف.

وحرص مؤخرًا على الحجار، على الاحتفال بعيد ميلاده الذى وافق 4 أبريل، وسط أجواء عائلية، حيث شارك متابعيه وجمهوره بصور من الاحتفال الذى توسط فيه أولاده في منزله، وكتب قائلاً: "أنا وأولادي في عيد ميلاد عائلي".

وقدم مؤخرًا النجم على الحجار، خلال حفل تكريم كل من الموسيقار محمد علي سليمان والشاعر جمال بخيت الذى أقيم في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، عددا كبيرا من أغانيهما منها: "قلبي ياقلبي يابو الأحلام" و"دعوتي في الفجر يامة" و"خف في المشي" و"أنا كنت عيدك" و"بنت وولد" و"عم بطاطا".