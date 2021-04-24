شكرا لقرائتكم خبر عن "ضل راجل" الحلقة 12.. ياسر جلال يواجه أصحاب النفوذ للقصاص لابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 12 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال بمشاهد "فلاش باك" لقصة تعارف شهد – رنا رئيس – على سليم – محمد يسرى – والوقوع في حبه حتى عرض عليها الزواج عرفيًا بحجة أن ظروفه فى هذا الوقت لا تسمح له بمقابلة أبيها، وأمه تريد زواجه من غادة لوجود مصالح بينهما، ترفض شهد في البداية لكنها مع إصراره توافق .





ينتقل المخرج أحمد صالح إلى الزمن الحالى، إذ يذهب ياسر جلال إلى نادين وأمها – أميرة العايدى - ويخبرهما أنه سيقدم بلاغًا بورقة الزواج العرفى بين ابنته شهد والشاب سليم، للتحقيق معه وكل أصدقائه الذين ساعدوه على هذا الجرم فى حق ابنته.

تذهب الطبيبة – نور اللبنانية – إلى الضابط – محمود عبد المغنى – من أجل إيفاده بالمعلومات الجديدة لديها بالمعلومات الجديدة لديها حول واقعة شهد وتخبره بأنها متزوجة .





يذهب ياسر جلال لمقابلة والد الفتاة غادة، فيهدده بأنه يمكنه إيذاءه إذا لم يخرج من بيته فورًا كما أنه سيمحيه من على وش الأرض إن حاول أن يأتي باسم ابنته في القضية، وبعد خروج جلال من البيت ينادى على ابنته ويسألها: "عايز أفهم إيه حكاية الراجل ده؟".

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.