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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 11.. أحمد عبد الله محمود يضع يده فى يد النمر ويعمل معه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة ١١ من مسلسل النمر، للنجم محمد إمام والذى يذاع يوميا على قناة الحياه فى تمام الساعة الحادية عشر إلا الربع، الكثير من الأحداث، حيث كشف عامر " أحمد عبد الله محمود " النمر " محمد إمام " وأنقض عليه مكان مخبئه، حيث كان يمكث هو وسكلانس " محمود حافظ " وصوب المسدس فى رأسه وأمر سكلانس أن يضع يد النمر فى الحديد، ولكن سرعان ما ركله النمر وأخذ منه المسدس ليتحول الموقف فى صالح النمر.
يكشف النمر لعامر أن قصد أن يكشفه وأنه يعرف حكايته كامله منذ أن كان يريد أن يكون ضابط ولكنه لم يستطع تحقيق حلمه فقرر أن يكون حكمدار المكان، ويعرض عليه أن يعمل معه مقابل ٢ مليون جنيه، ويوافق عامر على الفور ويضع يده فى يد النمر.
محمد امام واحمد عبدالله محمود
وكان أول إتفاق بينهم أن يذهب عامر بملابس النمر لسرقة محل الذهب الخاص بالشيمى " محمد رياض " فى منطقة الزمالك، وفى نفس الوقت كان نوح " محمد أمام " مع الشيمى وملك، ويتصل " حجاج عبد العظيم " بالشيمى ليخبره أن محل الذهب بالزمالك قد سرق من قبل النمر وطلب منه أن يفتح كاميرات المحل.
يذهبوا جميعا لمحل الذهب بالزمالك ليجدوا كل شيء على مايرام ولكن يجدوا علامة النمر على جدران المحل، وهنا يعتذر الشيمى لنوح لأنه كان يشك فيه ويطلب منه أن يعمل معه ولا يسافر مع أهله الصعيد ويوافق نوح ويوعده أن مسئولية الإمساك بالنمر هى مسئوليته.
احمد عبدالله محمود
يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.