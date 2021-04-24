مسلسل النمر الحلقة 11.. أحمد عبد الله محمود يضع يده فى يد النمر ويعمل معه

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة ١١ من مسلسل النمر، للنجم محمد إمام والذى يذاع يوميا على قناة الحياه فى تمام الساعة الحادية عشر إلا الربع، الكثير من الأحداث، حيث كشف عامر " أحمد عبد الله محمود " النمر " محمد إمام " وأنقض عليه مكان مخبئه، حيث كان يمكث هو وسكلانس " محمود حافظ " وصوب المسدس فى رأسه وأمر سكلانس أن يضع يد النمر فى الحديد، ولكن سرعان ما ركله النمر وأخذ منه المسدس ليتحول الموقف فى صالح النمر.

يكشف النمر لعامر أن قصد أن يكشفه وأنه يعرف حكايته كامله منذ أن كان يريد أن يكون ضابط ولكنه لم يستطع تحقيق حلمه فقرر أن يكون حكمدار المكان، ويعرض عليه أن يعمل معه مقابل ٢ مليون جنيه، ويوافق عامر على الفور ويضع يده فى يد النمر.