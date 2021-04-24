شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 11.. محمد رياض يطلب يد نرمين الفقى للزواج والثانية ترفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل النمر للنجم محمد إمام والذى يذاع على قناة الحياة يوميا فى تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع ، بكشف عامر " أحمد عبد الله محمود " للنمر " محمد إمام " حيث ذهب له مكان مخبئه حيث كان يمكث هو وسكلانس " محمود حافظ " وصوب المسدس فى رأسه وأمر سكلانس أن يضع يد النمر فى الحديد ، ولكن سرعان ما ركله النمر وأخذ منه المسدس ليتحول الموقف فى صالح النمر .

يكشف النمر لعامر أن قصد أن يكشفه وأنه يعرف حكايته كامله منذ أن كان يريد أن يكون ضابط ولكنه لم يستطع تحقيق حلمه فقرر أن يكون حكمدار المكان، ويعرض عليه أن يعمل معه مقابل ٢ مليون جنيه ، ويوافق عامر على الفور ويضع يده فى يد النمر .





ابطال مسلسل النمر محمد رياض وهناالزاهد تقرر شمس " نرمين الفقى " أن تنقل الخمسة مليون دولار من شقتها لتخفيها فى الشقة التى يمكث فيها نوح " محمد إمام " بمساعده على " محمد مهران " إبنها، يعود نوح " محمد إمام " لمنزل الشيمى فى الفجر، ويقابل ملك " هنا الزاهد " وأبوها الشيمى " محمد رياض " وفى نفس الوقت يتصل " حجاج عبد العظيم " بالشيمى ليخبره أن محل الذهب بالزمالك قد سرق من قبل النمر وطلب منه أن يفتح كاميرات المحل. يذهبوا جميعا لمحل الذهب بالزمالك ليجدوا كل شيء على ما يرام ولكن يجدوا علامة النمر على جدران المحل، وهنا يعتذر الشيمى لنوح لأنه كان يشك فيه ويطلب منه أن يعمل معه ولا يسافر مع أهله الصعيد ويوافق نوح ويوعده أن مسئولية الإمساك بالنمر هى مسئوليته، ونكتشف أن من ذهب لسرقة الشيمى كان عامر بالاتفاق مع النمر " محمد إمام " حتى يبعد الشيمى الاتهام عن نوح " محمد إمام ".



مسلسل النمر