شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 11.. أحمد عز "سيف" يتعرض لتعنيف شديد من جانب "فاروق السوهاجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الـ 11 من مسلسل هجمة مرتدة للنجمين أحمد عز وهند صبرى والمذاع على شاشة قناة dmc في الـ 10.45 دقيقة فى إثارتها، حيث تمكن أحمد عز "سيف العربى" من العودة لـ مقر التدريب إلا أنه اصطدم بتعنيف شديد من قبل احمد فؤاد سليم "فاروق السوهاجى" بكلمات من عينة كنت مديك أكبر من حجمك، بس في الآخر فشلت.



مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 11

ليطالبه عز برغبته في رؤية هشام سليم "رفعت المسيرى" إلا أنه اصطدم بقوله : "رفعت مات، انت هنا بتشتغل مع الجهاز مش عند يوسف، ولازم تكون عارف كده كويس، وانا هنا المسئول عن رجوعك للعمل من جديد، يا أقول ترجع يا اما لا تصلح للعمل معانا من جديد".



الحلقة 11 من مسلسل هجمة مرتدة

وكانت بدأت الحلقة الـ 11 من مسلسل هجمة مرتدة للنجمين أحمد عز وهند صبرى بتشويق وإثارة كبيرة من خلال استيقاظ أحمد عز "سيف العربى" في الصحراء ليجد نفسه وحيداً ويتذكر كلمات فاروق السوهاجى "احمد فؤاد سليم" حينما أخبره بوجوب وجوده أمامه بعد بكره في الـ 1 بالضبط، ويعلم بأن ذلك تدريب له.

ويدور حوار بين رفعت المسيرى "هشام سليم" وفاروق السوهاجى "احمد فؤاد سليم" حول مدى الهدف من التدريب ليخبره الأخير بأنه يرغب في معرفة الطريقة الذى يفكر به عز مؤكداً أن التدريب ليس بالصعوبة الكافية ولكن الغرض فقط هو معرفة شخصية سيف العربى أكثر.



هجمة مرتدة الحلقة 11

بعد ذلك تظهر صعوبة التدريب، حيث يجد عز نفسه ببطاقة مزورة وبين بدو يأخذوه لشيخهم الذى يخبره بأنه كاذب ثم يؤكد له بانه سيأتى بالبٌشعة "آلة حادة أشبه بالسكين صارت مثل الجمرة"، ليضعها على لسانه ويعرف عما إذا كان يقول الحقيقة أم لا.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ 10.45 مساء يومياً.