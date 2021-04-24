شكرا لقرائتكم خبر عن قعدة صحاب.. أبطال الاختيار 2 "رجال الظل" فى صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر أبطال مسلسل الاختيار 2 "رجال الظل" في صورة جديدة نشرها المؤلف هانى سرحان، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهما في جلسة وصفها متابعيه "قعدة صحاب"، والتي شهدت ألفه وعلاقة صداقة بين طاقم العمل الذي جسد مجهودات وزارة الداخلية في محاربة الجماعة الإرهابية.

وضمت الصورة التي نشرها سرحان عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام منذ قليل، الفنان كريم عبد العزيز، وهو يرتدي جلباب باللون الرمادى، بينما ارتدي الفنان احمد مكي ترينينج باللون الأسود، كما ضمت الصورة الفنان إياد نصار والفنانة انجى المقدم، والفنانة بشرى.

وسرعان ما حظيت الصورة على الكثير من الإعجابات والتعليقات من قبل الجمهور الذى أثنى على أداء طاقم عمل المسلسل فى إظهار مخططات الجماعة الإرهابية لإسقاط مصر، وتصدى رجال الشرطة لها، وسرد قصص الأبطال الحقيقيين الذى استشهدوا للتصدي لتلك المخططات الإرهابية.



طاقم عمل مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة on الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناةon دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.