شكرا لقرائتكم خبر عن على الغريب يشاكس "غفران" فى صورة من كواليس نسل الأغراب.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقلت المشاكسة بين الفنان أمير كراره صاحب شخصية "غفران الغريب" والفنان دياب صاحب شخصية "على الغريب"، في مسلسل نسل الأغراب، من الحبكة الدرامية الى منصات السوشيال ميديا، بعد نشر دياب صورة تجمعه مع كراره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام من كواليس حلقة اليوم.

وظهر دياب أمام كراره في الصورة التي نشرها الأول وهما يتجادلان حول إقناعه بطلب "عساف الغريب" احمد السقا، بطلب "مى عمر" الاختيار بينهما امامهم، وهو ما قابله كرارة بالرفض، وسرعان ما شاكس دياب الفنان أمير كرارة وكتب قائلاً "وأنا طبعاً قاعد أرغى وأنت ولا أنت هنا ولا هتسمع كلامى خالص".

وبدأت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON، بحضور غفران "أمير كرارة" إلى منزل خالته نجاة "فردوس عبد الحميد" بعد وصول عساف "أحمد السقا" ووجود على "دياب، وبدأت في تذكيرهم بصداقتهما منذ أن كانا صغار ولكنهما بعدما كبرا أصبحا أعداء أكثر من آبائهما، كما تعنفهما على زواج غفران من جليلة "مى عمر" بعدما دخل عساف السجن، وأيضًا عساف الذى خطف والدة غفران.