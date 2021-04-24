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شكرا لقرائتكم خبر عن على الغريب يشاكس "غفران" فى صورة من كواليس نسل الأغراب.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتقلت المشاكسة بين الفنان أمير كراره صاحب شخصية "غفران الغريب" والفنان دياب صاحب شخصية "على الغريب"، في مسلسل نسل الأغراب، من الحبكة الدرامية الى منصات السوشيال ميديا، بعد نشر دياب صورة تجمعه مع كراره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام من كواليس حلقة اليوم.
وظهر دياب أمام كراره في الصورة التي نشرها الأول وهما يتجادلان حول إقناعه بطلب "عساف الغريب" احمد السقا، بطلب "مى عمر" الاختيار بينهما امامهم، وهو ما قابله كرارة بالرفض، وسرعان ما شاكس دياب الفنان أمير كرارة وكتب قائلاً "وأنا طبعاً قاعد أرغى وأنت ولا أنت هنا ولا هتسمع كلامى خالص".
وبدأت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON، بحضور غفران "أمير كرارة" إلى منزل خالته نجاة "فردوس عبد الحميد" بعد وصول عساف "أحمد السقا" ووجود على "دياب، وبدأت في تذكيرهم بصداقتهما منذ أن كانا صغار ولكنهما بعدما كبرا أصبحا أعداء أكثر من آبائهما، كما تعنفهما على زواج غفران من جليلة "مى عمر" بعدما دخل عساف السجن، وأيضًا عساف الذى خطف والدة غفران.
يسأل غفران، عساف ماذا يريد، ليطلب زوجته جليلة وابنه حمزة "أحمد مالك"، ويقترح حلا للأزمة بالكامل، ألا هو أن يُحضر شامية والدة غفران "أحلام الجريتلى" ويُخيّرها بين غفران وعساف وسيتم تنفيذ ما تختاره مباشرة، ولكن يتم إحضار جليلة أيضًا ويخيرها بين غفران وعساف وكذلك الذى ستختاره سيتم تنفيذه مباشرة، ويتفق على ووالدته نجاة إلا أن غفران يرفض الفكرة لأنه لا يضمن أن تختاره جليلة.
امير كراره ودياب
يعود غفران لمنزله ويهدد جليلة بأنه سيغير معاملته معها ويكون أكثر صرامة في أي تصرف لها، ويفكر بكرى "عماد زيادة" في الغدر بعساف بتغيير مكان حبس شامية والدة غفران، ويطلب من أحد الأشخاص العاملين معه ذلك، ولكن تسمع دهب "نحلاء بدر" هذا الحديث، ويبدو أنها ستذهب وتخبر عساف بما سمعته خاصة أنها تفكر في الإيقاع به في حبها وأن تعيش معه.
يذهب علي إلى غفران الذى سأله عن سبب زيارة زوجته جليلة "مى عمر" له في مكتبه، ليؤكد له أنها جاءت لأنها تخاف عليهما من المشاكل وتخشى أن تخسر أي أحد منهما، ويعتقد غفران بأن خالته نجاة أرسلت على له من أجل إقناعه بكلام عساف "أحمد السقا" ألا وهو تخيير جليلة بينهما ولكن يصر غفران على الرفض لينصحه على بسؤال جليلة عما تريد هو أم عساف حتى يستريح.
"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.