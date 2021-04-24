شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 11.. منى زكى تهرب بعد منع الأطباء لها من رؤية طفلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "لعبة نيوتن"، للنجمة منى زكى، الذى يُعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بإحضار طبيب نفسى لـ"هنا" منى زكى، بعد أن قامت بتهديد نفسها بالقتل، وصدرت منها تصرفات غير طبيعية، ووجه لها بعض الأسئلة وأخبرته بأنها ستقتل نفسها إن لم يحضروا لها ابنها.



منى ذكى مسلسل لعبة نيوتن



منى ذكى وقامت الممرضة بتخدير "هنا" مرة أخرى، وفى اليوم التالى قاموا بتحضير شنطتها لمغادرة المستشفى دون أن يكون معها طفلها، وهو الأمر الذى لم يتم توضيحه بشأن حياة الطفل، وأخذوا "هنا" على كرسى متحرك واصطحبوها خارج المستشفى لركوب سيارة الإسعاف دون أن تعلم المكان الذى سيأخذونها إليه، مما دفعها إلى الهروب منهم، وردت على زوجها "حازم" محمد ممدوح الذى كان يتصل فى نفس الوقت، وبسبب بكائها الشديد لم يفهم كلمة منها وأغلقت المكالمة وأكملت بكاء، لتنتهى الحلقة فى إطار تشويقى لما تحمله الحلقة المقبلة.

منى ذكى لعبة نيوتن

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.